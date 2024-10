Che Helena Prestes provi interesse nei confronti di Lorenzo Spolverato è ormai cosa nota, ma nelle ultime ore si è ulteriormente esposta sul modello milanese. Durante alcune confidenze con Amanda Lecciso, Helena ha confessato di non voler perdere Lorenzo. La modella, infatti è preoccupata che, a causa dei rispettivi caratteri forti e degli scontri frequenti, possano esserci altri litigi in futuro.

Amanda prova a rassicurarla: “Secondo me, anche Lorenzo non vuole interrompere il vostro rapporto, qualunque esso sia... Te l'ha detto che ci tiene". La Lecciso consiglia alla Prestes di non escludere che in futuro le cose possano evolversi e le suggerisce di non pensarci troppo. Helena è d’accordo: “Devo lasciare che le cose accadano”. Amanda prosegue con un altro consiglio: “Secondo me, dovreste smettere di parlare del passato”. Secondo la Lecciso, Helena e Lorenzo dovrebbero “imparare a godersi i piccoli momenti quotidiani, di chiacchiere e intimità, magari passati insieme in sauna”.

Poi Amanda le chiede: “Tu cosa cambieresti?”. Helena, visibilmente in imbarazzo, inizialmente non risponde e il suo silenzio spinge Amanda a insistere: “Ti piace davvero così tanto?”. Helena, ormai decisa a lasciarsi andare, annuisce. “Mi piace tutto di lui, anche quando è arrabbiato o confuso, non mi era mai successo prima”, aggiunge, rivelando che l'interesse per Lorenzo è nato sin dal primo incontro. Helena ammette però di aver preso le distanze quando ha sentito Spolverato dichiarare di volersi solo divertire.