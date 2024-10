Nelle ultime ore, il Daily Mail ha riportato alcune rivelazioni fatte da una fonte molto vicina a Liam Payne. Un amico dell’ex membro degli One Direction ha da dichiarato che – secondo lui – l’artista britannico non si sarebbe tolto la vita. L'uomo ha svelato il motivo della permanenza prolungata di Liam in Argentina: il cantante sarebbe dovuto restare a Buenos Aires solo pochi giorni per assistere allo show di Niall Horan, ma alla fine è rimasto per diverse settimane.

“Liam non doveva morire, ma soprattutto Liam non voleva morire. Ci aveva promesso che non si sarebbe mai suicidato. Non vedeva l’ora di vedere e vivere il futuro. Se qualcuno avesse chiamato un’ambulanza quando è svenuto nella hall dell’hotel invece di riportarlo nella sua stanza e lasciarlo lì da solo, in uno stato psicotico, sarebbe ancora con noi.

Il visto statunitense di Liam stava per scadere e lui doveva lasciare gli USA per rinnovarlo, così ha deciso di andare a Buenos Aires per vedere Niall Horan in concerto, poi sarebbe tornato in USA. Quando Liam si è recato all’ambasciata americana a Buenos Aires, ha scoperto che i funzionari avevano scoperto che era stato in centri di riabilitazione per droga e alcol. Gli hanno ordinato di fare esami medici, di vedere un dottore, di fare analisi del sangue e di vedere uno psichiatra. Liam pensava che il viaggio sarebbe durato solo pochi giorni, ma a causa di tutti gli esami è finito per rimanere bloccato lì. Ecco spiegato il mistero della permanenza in Argentina. Martedì i risultati dei test sono risultati tutti puliti e giovedì aveva un appuntamento all’ambasciata per far apporre il visto sul suo passaporto; poi avrebbe lasciato immediatamente l’Argentina”.

E ancora: “La mattina della tragedia un altro nostro amico gli ha fatto visita intorno alle 10 per consegnargli i suoi biscotti preferiti con gocce di cioccolato provenienti da una panetteria a tre isolati dall’hotel. Era felice. Stava rielaborando Fireproof sul suo computer. Amava ricreare le parti strumentali e quella era la sua canzone preferita degli One Direction. Stava rifacendo il beat. Era felice e ha fatto progetti per il futuro, ha parlato di cose che aveva in mente e non vedeva l’ora di tornare a casa a Miami dalla sua ragazza e dal suo cane.

Non aveva soldi contanti e le sue carte di credito non funzionavano, quindi trascorreva tutto il tempo nella stanza. La Polizia fa bene a indagare su terzi. Lui non aveva soldi in quelle ore e quindi come ha fatto a comprare le sostanze? Se Liam era in uno stato psicotico non sapeva cosa stava facendo. Potrebbe aver cercato di uscire dalla sua stanza e si è recato in balcone credendo che fosse l’uscita della stanza ed è accaduto accidentalmente”.