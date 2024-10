Una foto pubblicata ieri da Giuseppe Garibaldi in compagnia di Beatrice Luzzi ha riacceso il gossip e le speranze dei numerosissimi fan della coppia, che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma tra i due ex concorrenti della passata edizione del Grande Fratello.

All’immagine pubblicato dall’ex gieffino, ne sono seguite altri due, questa volta “rubate” da alcuni utenti e inviate a Deianira Marzano. Nella prima si vedono l’ex bidello e l’opinionista all’Auditorium Parco della Musica di Roma; nella seconda, invece, si vedono i due ex gieffini passeggiare, probabilmente nella serata di domenica.

E’ ipotizzabile che Beatrice e Giuseppe hanno deciso di trascorrere del tempo insieme in amicizia, anche perché, lo scorso settembre, in un’intervista a Novella 2000 la Luzzi era stata molto chiara: “E’ un argomento a cui tengo e vorrei venisse chiarito una volta per tutte: tra di noi c’è grande supporto e affetto, ma non siamo fidanzati. Io e Giuseppe siamo stati accusati di ambiguità, una cosa assurda: noi non siamo attori di un film che seguono una sceneggiatura, siamo persone in carne ed ossa con tutte le complessità personali, familiari e sociali che questo comporta. Ci sono voluti mesi per curare le dinamiche vissute al GF, altri mesi per riprendere contatti con il mondo esterno… Nessuna ambiguità, ma solo il tempo fisiologico necessario a capire che le nostre responsabilità, priorità e prospettive sono distanti dalle possibilità di creare un rapporto che vada oltre l’amicizia. Questo vorrei che fosse chiaro a tutti”.