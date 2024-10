Ieri sera, nel corso dell’ultima puntata del Gran Hermano, il conduttore Ion Aramedi ha annunciato che Maica Benedicto, attuale concorrente del reality spagnolo, volerà in Italia per partecipare al Grande Fratello (clicca QUI per l'articolo).

L’esperimento tra la versione italiana e quella iberica prevede uno scambio di concorrenti. Maica, modella spagnola 25enne, varcherà la porta rossa per trascorrere un periodo limitato tra le mura della Casa più spiata d’Italia, e due attuali concorrenti del GF faranno il percorso inverso. Probabilmente, tutto avverrà nel corso della nona puntata in onda questa sera su Canale 5.

I media spagnoli hanno rivelato che a volare in Spagna saranno Yulia Bruschi e Javier Martinez (entrambi parlano lo spagnolo). Nel frattempo, pare che gli inquilini siano già a conoscenza dell’attivo di Maica Benedicto. Su X (ex Twitter), infatti, gli utenti hanno condiviso il momento in cui alcuni gieffini hanno commentato la notizia. Lorenzo Spolverato ha gioito dicendo: "Siamo pronti ad accoglierla, se è una topa siamo noi!". Parole, quelle del modello milanese, giudicate inopportune dai telespettatori.