L’improvvisa e inaspettata rottura tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian ha lasciato di stucco i numerosi fan della coppia nata durante la passata edizione di Uomini e Donne. Eppure, non tutto sarebbe perduto.

Ieri sera, infatti, l’ex tronista ha raggiunto Napoli (è facile evincerlo dalle stories che lui stesso ha pubblicato su Instagram) per provare a ricucire lo strappo con l’ex fidanzata. La conferma è arrivata anche da Lorenzo Pugnaloni, collega molto vicino alla coppia. “Se Brando sta andando da Raffaella? Immagino proprio di sì”, ha risposto il giornalista a chi gli chiedeva informazioni al riguardo.

Già nella giornata di ieri, Pugnaloni ha rivelato di aver sentito Ephrikian, e quest’ultimo ha nuovamente smentito un ipotetico tradimento: “Ho appena sentito Brando, ovviamente saranno loro a dirvi la loro, non mi addentro (neppure se per lavoro) alla privacy delle persone. Posso solo dirvi che ha negato e smentito un ipotetico tradimento, sottolineando che ha frequentato soltanto gruppi di persone in amicizia, e che non si aspettava ciò. Infine, spera che un chiarimento possa essere efficace (soprattutto dopo una storia durata sette mesi)”. E' dunque ipotizzabile che in queste ore sia in corso un confronto tra i due.

Raffaella Scuotto, l’annuncio della rottura

"La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona che in seguito a vari episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. Tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero, e l’avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento, ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. Vi prego di capirmi, vi voglio bene. Zia Raffa”.

La replica di Brando Ephrikian

“Non mi sarei mai aspettato ad oggi di trovarmi in questa spiacevole situazione… Purtroppo la distanza dà la percezione delle cose ahimè completamente diversa dalla realtà. Oggi sono qui non per giustificarmi rispetto alle cose dette, anche perché assurde e infondate, ma per far valere la mia persona in quanto uomo, non posso accettare queste diffamazioni gratuite, sono sempre stato e lo sarò sempre una persona con principi sani… Spero che il tempo possa darmi ragione e che l’amore come sempre possa avere la meglio. Ovviamente chiedo il massimo rispetto per quanto riguarda me e Raffaella in un momento così delicato”.