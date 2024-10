Un ex corteggiatore di Francesca Sorrentino, attuale protagonista di Uomini e Donne, è stato ospite di Lorenzo Pugnaloni nell’ultima puntata di Casa Lollo. Stiamo parlando di Simone Florian, che ha detto la sulla tronista. Per l’ex corteggiatore, la Sorrentino è ancora innamorata del suo ex fidanzato Manuel Maura.

“Io non sono mai sceso per Martine De Ioannon, solo per Francesca. Su di lei ti dico che è ancora innamorata di Manuel. Non sto parlando male di Francesca, ti dico le mie sensazioni. Lei non è assolutamente pronta, e a breve, secondo me, abbandonerà il trono perché palesemente si vede che ha qualcosa di irrisolto. Si vede che prova qualcosa per Manuel. Io penso che loro si sentano proprio e che lui si sia rifatto vivo. Francesca, prima di accettare il trono, doveva pensarci un po’ di più. Le ferite e i sentimenti non vanno via con un mese o due, ci vuole tempo. A parere mio, aspetta un po’ prima di metterti in gioco”.