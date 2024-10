Durante la nona puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 21 ottobre, Shaila Gatta ha di fatto scaricato Javier Martinez dopo che negli ultimi giorni si era lasciata andare a dichiarazioni importanti su di lui. L’ex velina e il pallavolista argentino hanno trascorso diverse notti sotto le coperte, e al termine della diretta, Javier è stato avvicinato dalle Non è la Rai e da Jessica Morlacchi, alle quali ha rivelato alcune cose che sono successe con Shaila sotto al piumone.

Javier: "Cos'è successo con Shaila sotto le coperte"

“Mi sono morso la lingua in puntata perché non volevo metterla in difficoltà. Però mi sono rotto le scatole ora parlo. lei era la prima a non voler far uscire questa cosa. Ma allora non le fai, non si gioca con i sentimenti delle persone. Io non capisco come possa aver detto quelle cose stasera. Era tutta la settimana sotto le coperte con me. Cosa abbiamo fatto? Mi baciava in quel modo così carnale… tutte le notti. C’erano abbracci molto carnali e io le ho detto che avrei voluto farlo con lei e lei mi ha risposto ‘anche io vorrei tanto’. Le ho detto ‘mi fido di te’. E lei mi ha risposto ‘fidati, perché anche io mi fido di te’. Mi ha anche detto ‘ma io dove lo trovo un altro così?’. La sentivo mia, come ci toccavamo… Se i baci carnali erano in bocca? Eh certo, sì, ci sono stati anche quelli. Siamo stati in intimità e in quei momenti la percepivo vicina. Ragazze, non erano solo dei bacetti. Però ripeto, lei mi diceva che non voleva farlo sapere.