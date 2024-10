Maica Benedicto ha già lasciato la Casa del Grande Fratello. Alle 2,15 della notte tra il 23 e il 24 ottobre, la concorrente spagnola è entrata in Confessionale e non ne è più uscita. “Maica Benedicto questa sera ha lasciato la Casa di Grande Fratello per tornare in quella di Gran Hermano in Spagna”, hanno in seguito comunicato i profili social del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Quando gli autori lo hanno riferito agli inquilini, questi ultimi sono rimasti spiazzati ed hanno cominciato ad avanzare delle ipotesi. “Penso che abbia avuto una situazione grave a casa”, ha ipotizzato Luca Giglioli. “Forse è successo qualcosa ai suoi genitori”, ha concordato Iago Garcia. “La chiamavano sempre in confessionale e ci stava tanto. Secondo me la chiamavano spesso in confessionale per tranquillizzarla dato che non parlava italiano, magari è voluta andare via perché qua non parlava con nessuno”, ha invece sostenuto Jessica Morlacchi.

L’idea di Luca Calvani, invece, è che lei fosse una chef internazionale: “Ha cucinato benissimo, ha fatto una paella buonissima stasera e ha solo 25 anni, lei non è una che lavora in farmacia!”. Enzo Paolo Turchi, invece, ha optato per il problema familiare: “Oggi nel confessionale c’è andata venti volte anche di sua spontanea volontà e se vai di tua spontanea volontà è perché sei preoccupato e vuoi sapere qualcosa”. Infine, per Mariavittoria Minghetti la spagnola è andata a vivere in tugurio. “Ho sentito che oggi sistemavano il tugurio, forse l’hanno mandata a dormire lì”.