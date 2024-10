Lorenzo Spolverato, a poco più di 24 ore dal suo ingresso nella Casa del Gran Hermano, si è già lasciato andare ad alcune rivelazioni sul Grande Fratello made in Italy. Il modello milanese ha confessato ai coinquilini spagnolo che le regole del reality italiano sono particolarmente severe, e che se un concorrente esagera durante una lita viene squalificato e deve “pagare”.

“Se esageri… fuori! Se tu sbagli, come dire… fuori subito e paghi, ma subito. In Italia basta poco – ha spiegato Lorenzo -. Perché sui social vedono tutto 24 ore su 24, c’è sempre la diretta. Se uno spettatore vede una cosa… dopo un’ora vai via. Ed è difficile, perché nella vita normale ti comporti in un modo, ma lì dentro devi stare attento”.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Gran Hermano

“Gli italiani hanno riempito con la loro gioia i primi momenti nella nostra casa, dove hanno già trascorso la prima notte, ore che sono servite per conoscere i loro compagni - si legge sul sito del Gran Hermano -. I due hanno mostrato di avere un legame evidente, si sono abbracciati sotto le lenzuola e lui ha accarezzato i capelli di Shaila. I nuovi arrivati hanno socializzato con gli altri e si sono già integrati, raccontando la loro esperienza in Italia.

Il loro ingresso non è passato inosservato, quando l’italiano si è alzato ed è passato davanti a Óscar e Daniela, i nostri gieffini non hanno potuto fare a meno di parlare di lui. ‘Quanto è bello questo ragazzo’, ha detto il concorrente e Daniela ha risposto: ‘È innamorato della ragazza’.

Shaila ha parlato anche di Tommaso, il suo compagno italiano che Maica avrebbe notato: ‘È molto carino, ha 24 anni e cercava una ragazza, adesso c’è Maica, chissà cosa sta succedendo’. Chissà cosa succederà tra i due nella casa italiana del Grande Fratello”.