La finta eliminazione di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che invece sono volati a Madrid e ieri sera sono entrati nella Casa del Gran Hermano, continua a far discutere gli inquilini rimasti nella Casa del Grande Fratello.

Già nella giornata di ieri, i concorrenti hanno espresso più di una perplessità sull’uscita dell’ex velina e del modello milanese. In particolare, Javier Martinez e le Non è la Rai non credono minimamente al teatrino messo in piedi dagli autori. A dire per prima la sua è stata Pamela Petrarolo: “Guarda caso, fatalità si salva Amanda e vanno fuori Lorenzo e Shaila… Ragazzi, io non credo che Lollo e Shaila siano andati a casa. Se sarà così, chiedo scusa e dico ‘ragazzi, succede anche questo’". Poi ha preso la parola Javier Martinez, che ha perfettamente inquadrato il giochino degli autori: “O stanno in tugurio o stanno da un’altra parte. Aerei per me, per Lorenzo e per Shaila, vuol dire che siamo apprezzati dal pubblico. E poi, in quella nomination, proprio loro due? Anche perché quello che lei ha detto, nei miei confronti e in quelli di Lorenzo, va un po’ a sbattere […] Dici quelle parole nei confronti di Lorenzo, allora stai una settimana con lui. Poi io qua dentro tiro fuori quello che so e scoppia la bomba, è così. Era scritto che sarebbe andata a finire così, è una cosa che io temevo, ma è un male necessario in questo momento”.

Anche ieri pomeriggio, Pamela e Javier hanno nuovamente smascherato il piano degli autori. “Perché, se loro (gli autori, ndr) hanno percepito tutto quello che è accaduto tra Shaila e Javier sotto le coperte, non è mai uscita una clip con il sottotesto, eh?!”, ha detto la Petrarolo. Javier, invece, ha fatto notare un altro aspetto: “E ti dico un’altra cosa, ogni volta che la gente parlava a voce bassa subito veniva richiamata, a me e a Shaila non ci hanno mai richiamati. Infatti io dicevo, ma veramente fanno questa cosa?”.