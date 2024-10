Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono risultati i preferiti del pubblico al termine del televoto i cui risultati sono stati resi pubblici durante la nona puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 21 ottobre. Tuttavia, gli autori hanno fatto credere al resto degli inquilini che il modello milanese e l’ex velina fossero stati eliminati, quando in realtà sono stati spediti in Spagna nella Casa del Gran Hermano, dove resteranno per una settimana.

Ieri sera, i due gieffini sono entrati nella Casa dei “cugini” spagnoli. Prima di fare il loro ingresso, Lorenzo e Shaila sono stati messi nella superled dove hanno un po’ parlato fra loro. “Io non riesco a toccarti, non so perché, non lo abbiamo mai fatto quindi mi fa strano”, ha detto la ballerina continuando a stuzzicarlo come già visto ieri sera durante la puntata del GF. E solo una volta entrati nel salone della Casa il conduttore Ion Aramendi gli ha chiesto se fossero single. “Il mio cuore è pazzo, ma non ho un fidanzato, nessuno mi vuole”, ha detto Shaila. “Anche io sono molto libero”, ha precisato Lorenzo.