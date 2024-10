Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne, dopo la rottura annunciata da lei lo scorso 18 ottobre, sembrano intenzionati a ricucire il loro rapporto.

L’ex tronista, infatti, si è recato a Napoli, città dove vive l’ex corteggiatrice, per cercare di ricomporre la frattura e recuperare un legame che, a quanto pare, non si è ancora spezzato. Nelle ultime ore, i due ex volti del dating show di Maria De Filippi sono stati avvistati insieme fuori ad una stazione della metropolitana del capoluogo partenopeo e, alla luce dei recenti avvistamenti, Raffaella ha deciso di intervenire per fare chiarezza sul rapporto con Brando, replicando a chi li accusava di essere esclusivamente in cerca di visibilità.

La giovane napoletana ha spiegato che la relazione tra lei e il fidanzato (o ex?) è stata vissuta in modo autentico e lontano dai riflettori per sette mesi. Ha sottolineato che, se l'intento fosse stato quello di creare hype, avrebbero adottato comportamenti molto più strategici e discreti: "Sicuramente non ci saremmo fatti vedere in pubblico, in una stazione affollata o al ristorante. Saremmo stati molto più furbi", ha dichiarato

Nel suo video, la Scuotto ha ribadito che chi la conosce realmente sa chi è, anche se il pubblico ha potuto vedere solo una parte della sua vita. Ha ricordato che la relazione con Brando, durata un anno e quattro mesi, di cui sette vissuti nel programma e altri sette lontano dalle telecamere, è stata sempre trasparente agli occhi di chi li seguiva. “Non lasciatevi ingannare dai titoli scritti da chi vive di queste cose. Io non mi lascio influenzare e voglio solo che chi ci sostiene sappia che stiamo attraversando un momento nostro, di cui parleremo quando sarà il momento giusto”, ha affermato Raffaella.

Infine, l’ex corteggiatrice ha chiarito che né lei né Brando sono cambiati e che, come tutte le coppie, stanno affrontando le loro sfide personali. Ha respinto con forza l'idea che stiano cercando visibilità: "Abbiamo condiviso con voi il nostro percorso nel programma e abbiamo piacere di farlo anche fuori, ma non è vero tutto quello che si dice. Se pensate che io sia una persona scorretta, smettete pure di seguirmi, perché non avete capito niente di me”, ha concluso.