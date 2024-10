Nella Casa del Grande Fratello, nel corso di questo pomeriggio, Javier Martinez è tornato a parlare di Shaila Gatta. Il pallavolista argentino ha analizzato il comportamento dell’ex velina, dichiarando che secondo lui lei ha giocato a fare il triangolo con Lorenzo Spolverato con il solo obiettivo di avere quante più clip possibili.

“Abbiamo dormito cinque notti insieme e tutte le notti ci baciavamo, non erano bacetti a stampo come dei tredicenni. Però senza microfono, sempre sotto le coperte, mi ha detto ‘mi raccomando neghiamo fino alla fine di esserci baciati’. A lei serviva tenere in piedi il triangolo con Lorenzo. Sapeva che se avessimo detto di esserci baciati avrebbe perso il centro della scena. Quando si era avvicinata di più a me, in puntata hanno iniziato a parlare di Yulia e Giglio e lei questo se n’è accorta. Così è tornata sui suoi passi con Lorenzo ed in puntata sono tornati a parlare di lei”.

E ancora: “Ieri quando ci siamo abbracciati lei mi fa ‘vorrei dirti tante cose, ma ne parliamo dopo’, ovvero ‘a prescindere da tutto questo giochetto del tentennare tu sai come la penso’. Era più importante il suo tentennare per stare al centro delle clip, per lei era più importante stare al centro del racconto. Lei mi ha detto espressamente ‘capiscimi, per me questo è anche lavoro’, ovvero capisci che questo tentennamento a me serve. Nella sua testa probabilmente diceva ‘se mi dichiaro subito a Javier perdo un po’ di potere qua dentro’, devo fare il tentennamento con Lorenzo. Poi qualcuno fuori può pensare che a lei piaccia più Lorenzo, ma a me questo non interessa”.