Al termine della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 21 ottobre, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono partiti per Madrid. I due concorrenti, che in studio hanno parlato dei sentimenti che provano l’uno per l’altra, sono risultati i preferiti il pubblico e hanno ottenuto il pass per approdare al Gran Hermano, dove resteranno per una settimana. Al loro posto è entrata Maia Benedicto. Prima di partire, il modello milanese ha chiesto di poter stare qualche ora con l’ex velina per un caffè.

Dopo aver scoperto il loro destino, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno raccontato alle telecamere del Grande Fratello le loro prime emozioni. Prima di partire per Madrid, hanno svelato di essere sorpresi ed eccitati: “Devo andare a Madrid, devo prendere l'aereo? Non so che dire, non sto capendo niente. Lì sono folkroristici in Spagna, vado a ballare”, ha dichiarato la ballerina. Lorenzo ha poi aggiunto: “Non ci sto credendo, non so dove devo guardare. Non me l'aspettavo, sono tutto sudato, ho sete, sto andando a Madrid. Andiamo a Madrid, io e Shaila. Spero che prima che ci rinchiudano dentro ci facciano fare un giro, per prendere un caffettino con la mia compagna”.

Credendo di essere stati entrambi eliminati, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono arrivati in studio. Alfonso Signorini li ha messo l’uno di fronte all’altra, e dopo oltre un mese di tira e molla si sono detti cosa provano realmente.

“Credo che per tante paure che ho nella vita, per l'orgoglio, ho ascoltato troppo il mio cervello. Il cuore mi ha detto il contrario”, ha dichiarato l'ex velina. Il modello milanese ha aggiunto: “Anche io ho ascoltato troppo la testa, ho avuto tante paure, le ho ancora ma potrei gestirle. Il mio cuore sin dal secondo giorno è andato in una direzione. Prima l'ho seguita, poi sono andato via. Quando mi sono seduto ho visto quello che è successo”.