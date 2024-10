Nel corso della nona puntata del Grande Fratello, Yulia Bruschi ha ricevuto l’inaspettata visita del fidanzato Simone. L’uomo è entrato nella Casa per sentirsi dire in faccia di essere stato lasciato, e la gieffina non è stata assolutamente in gradi di dirgli nulla (oltre che nella Casa tutto è più amplificato), che adesso vive lì e che le i suoi sentimenti per lui sono cambiati.

Al termine della diretta, parlando con le Non è la Rai, Yulia si è così sfogata: “L’ho percepito deluso, ma secondo me fuori si vede altro. Lui non sa cose, quanti film si sarà fatto nella testa? Lui è una persona più adulta, mi ha detto ‘questo è il tuo sogno, se c’è da giocare gioca’. Però è anche vero che fuori abbiamo una vita piena e abbiamo messo in ballo tante cose. Lui è venuto per guardarmi negli occhi e dirmi ‘non ci credo’, ma non è questo il contesto per dirgli certe cose con i tempi giusti e la sensibilità giusta? Non è il contesto”.

La gieffina ha poi aggiunto: “A me lui ha detto ‘Proprio adesso che ti sto vivendo bene adesso ti perdo? Ma vai, questo è il tuo sogno, partecipa e metticela tutta!’. Lui è una persona con un certo spessore, un certo vissuto, tante cose me le ha insegnate, è un tipo pretenzioso e a volte ci siamo scontrati, ha una mentalità più chiusa della mia; è un imprenditore, un grande lavoratore, è molto attivo. Io sono decisa ma un po’ nel mio mondo. Mi ha insegnato tante cose”.

Secondo molti telespettatori, Yulia ha lasciato intendere che avrebbe voluto dire all’ormai (ex?) fidanzato che con Luca Giglioli si tratta “solo di lavoro”, ma che evidentemente non ha potuto farlo. Forse la storia con Giglio è una dimanica "spinta" dagli autori?