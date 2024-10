Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono risultati i preferiti del pubblico al termine del televoto i cui risultati sono stati resi pubblici durante la nona puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, lunedì 21 ottobre. Tuttavia, gli autori hanno fatto credere al resto degli inquilini che il modello milanese e l’ex velina siano stati eliminati, quando in realtà sono stati spediti in Spagna nella Casa del Gran Hermano, dove resteranno per una settimana.

Inizialmente, credendo di essere stati entrambi eliminati, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono arrivati in studio. Alfonso Signorini li ha messo l’uno di fronte all’altra, e dopo oltre un mese di tira e molla si sono detti cosa provano realmente. “Credo che per tante paure che ho nella vita, per l'orgoglio, ho ascoltato troppo il mio cervello. Il cuore mi ha detto il contrario”, ha dichiarato l'ex velina. Il modello milanese ha aggiunto: “Anche io ho ascoltato troppo la testa, ho avuto tante paure, le ho ancora ma potrei gestirle. Il mio cuore sin dal secondo giorno è andato in una direzione. Prima l'ho seguita, poi sono andato via. Quando mi sono seduto ho visto quello che è successo”.

Al netto di quello che hanno fatto credere gli autori, gran parte dei concorrenti ritengono che Lorenzo e Shaila non siano stati eliminati. A smascherare di fatto il piano degli autori sono stati Javier Martinez (che è stato scaricato dalla ballerina durante la diretta di ieri sera) e dalle Non è la Rai.

A dire per prima la sua è stata Pamela Petrarolo: “Guarda caso, fatalità si salva Amanda e vanno fuori Lorenzo e Shaila… Ragazzi, io non credo che Lollo e Shaila siano andati a casa. Se sarà così, chiedo scusa e dico ‘ragazzi, succede anche questo’". Poi ha preso la parola Javier Martinez, che ha perfettamente inquadrato il giochino degli autori: “O stanno in tugurio o stanno da un’altra parte. Aerei per me, per Lorenzo e per Shaila, vuol dire che siamo apprezzati dal pubblico. E poi, in quella nomination, proprio loro due? Anche perché quello che lei ha detto, nei miei confronti e in quelli di Lorenzo, va un po’ a sbattere […] Dici quelle parole nei confronti di Lorenzo, allora stai una settimana con lui. Poi io qua dentro tiro fuori quello che so e scoppia la bomba, è così. Era scritto che sarebbe andata a finire così, è una cosa che io temevo, ma è un male necessario in questo momento”.