Shaila Gatta ha cambiato idea per l’ennesima volta. L’ex velina, volata al Gran Hermano con Lorenzo Spolverato, dopo aver scaricato Javier Martinez durante l’ultima puntata del Grande Fratello, ha fatto lo stesso poche ore dal suo ingresso nella Casa più spiata di Spagna.

Una doccia gelata per l’argentino che si è sentito usato, specie dopo l’ultima settimana passata con la ballerina, fatta di coccole e tanta intimità. Nel frattempo, ora che Shaila e Lorenzo stanno vivendo questa nuova avventura insieme, tra loro sembra essere tornata ad accendersi quella fiamma che si era spenta proprio per volere di lei, quando aveva scelto di viversi al 100% la conoscenza con Javier. Ma ormai si sa, la Gatta è volubile e ci ha nuovamente ripensato, confessando ai suoi nuovi coinquilini: "Però il mio cuore dice lui (Lorenzo, ndr) non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla".

Appena toccato il suolo spagnolo, Shaila Gatta è tornata tra le braccia di Lorenzo Spolverato, dimenticandosi completamente di Javier e della loro complicità degli ultimi giorni. Anzi, la ballerina ha detto chiaramente di essere sempre stata confusa, ma di aver sempre saputo di essere attratta di più dal modello lombardo: “Volevo farmi piacere l’altro ragazzo a tutti i costi. Era una guerra con me stessa. Avevo questa guerra interna nella quale mi imponevo ‘deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo!’. Però il mio cuore dice lui (Lorenzo, ndr). non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta. Io questo non lo controllo. Infatti più il tempo passa e più non posso mentire. L’energia, l’istinto mi dice di esplorare. E tra l’altro è il destino, perché il televoto ha deciso di mandarmi qui con lui”.

Tuttavia, durante alcune confidenze con una coinquilina spagnola, Shaila ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata. A giudicare dalle sue parole, sembra che la gieffina sia stata informata di quanto accadeva fuori dalle mura della Casa più spiata d’Italia. “Io sono stata criticata perché ho dato un bacio a questo ragazzo, ma non gliel’ho dato per usarlo”, ha detto l’ex velina. Ma come fa ad essere a conoscenza delle critiche ricevute? Secondo gli utenti non ci sarebbero dubbi: Shaila è stata informata su quanto stava succedendo prima di entrare nella Casa del Gran Hermano.