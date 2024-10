Pochissimi istanti dopo il suo ingresso nella Casa del Gran Hermano, dove resterà per una settimana, Shaila Gatta ha iniziato a fare le prime confessioni. L’ex velina, infatti, si è appartata in bagno con una concorrente spagnola per parlare del suo rapporto con Javier Martinez.

“Quando stai in una casa e tutti ti conoscono, commentano, giudicano, iniziano ad avere pregiudizi e puntano il dito. Tutti parlano e giudicano senza pensare che dentro a una persona c’è un mondo. Quindi nella casa italiana mi dicevano ‘ah lei ha fatto questo, lei ha fatto quello, lei ha baciato’. Io sono stata criticata per questo bacio che ho dato al ragazzo. Ma io non ho dato quel bacio per usarlo o illuderlo, ma dovevo capire se lui era giusto per me, se c’era connessione. Io lo guardavo e pensavo ‘è buono, è bello, è carino, gentile, romantico, perché non va?’”.

In seguito, Shaila ha ammesso di preferire Lorenzo Spolverato: “Volevo farmi piacere l’altro ragazzo a tutti i costi. Era una guerra con me stessa. Avevo questa guerra interna nella quale mi imponevo ‘deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo!’. Però il mio cuore dice lui (Lorenzo, ndr) non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta. Io questo non lo controllo. Infatti più il tempo passa e più non posso mentire. L’energia, l’istinto mi dice di esplorare. E tra l’altro è il destino, perché il televoto ha deciso di mandarmi qui con lui”.

Le parole di Shaila risultano però contradittorie. Infatti, dopo un iniziale tira e molla, l’ex velina ha scelto Javier, salvo poi fare retromarcia con le Non è la Rai: “Come me ne esco? Non mi piace, è moscio”. Poi, quando Alfonso Signorini ha mostrato alcune clip a Martinez, quest’ultimo si è allontanato, ma la ballerina è tornata da lui dopo poco più di 24 ore per stuzzicarlo, e lui ci è ricaduto con tutte le scarpe. In seguito, Shaila si è confidata nuovamente con le Non è la Rai: “Ragazze ho sentito un fuoco mentre parlavamo. Sentivo la situazione… capitemi. Mi piace! Ho mille vibes, il suo odore, la sua pelle, le sue parole”. A ciò si aggiunge che negli ultimi 10 giorni, la Gatta ha passato trascorso quasi tutte le notti sotto le coperte con Javier, ed ha anche raccontato delle “doti” particolari dell’argentino.