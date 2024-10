Federica Petagna ha scritto a Temptation Island a causa dell’eccessiva gelosia del fidanzato Alfonso D’Apice: “Vi ho contattato io perché lui è troppo possessivo. Vorrei fare molte cose, ma lui non mi permette di andare a mangiare una pizza con le amiche, uscire, andare a ballare o in vacanza”.

Nel corso della permanenza a Is Mours Relais, la giovane napoletana si è lasciata andare, ha indossato alcuni costumi da bagno che in passato non ha potuto mettere perché il fidanzato non glielo permetteva, e si è avvicinata al tentatore Stefano, scatenando la gelosia di Alfonso: “Io sono pronto a cambiare, ma lei facendo così non mi aiuta. Anzi, allora penso che forse avevo ragione nell’essere geloso. Si fa abbracciare, coccolare, toccare da un altro”. Nonostante tutto, al termine del falò di confronto Federica e Alfonso hanno deciso di uscire insieme.

Arrivato da Filippo Bisciglia, D’Apice ha rivelato: ““Non stiamo più insieme. Mi ha lasciato lei. Non si è fatta più sentire con nessuno, nemmeno con mia mamma, che è molto dispiaciuta. Adesso si vede con il tentatore. Credo che questo sia stato uno dei motivi. Per lei però ci sarò sempre”.

Federica ha poi fornito la sua versione dei fatti, spiegando i motivi che l’hanno spinta ad interrompere la relazione con Alfonso: “Al falò ero felice di rivederlo. Poi tornati in camera le cose sono cambiate. Lui ha iniziato ad essere geloso, mi ha detto che non avrei potuto rivedere le amiche del programma se ci fosse stato anche Stefano e mi rinfacciava le cose. Mi ha detto di buttare tutti i regali ricevuti nel programma. Da quel momento ho capito che le cose non erano cambiate con lui. Tornati a casa io sono stata dai miei genitori, ho deciso di prendermi una pausa. Se adesso frequento Stefano il tentatore? Sì. Però voglio dirti che non è lui il motivo della rottura. A prescindere da Stefano le cose con Alfonso sarebbero finite. Ora mi voglio vivere questo bel rapporto”.