Non appena Maia Benedicto, concorrente arrivata dal Gran Hermano, ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, un inquilino ha improvvisamente cambiato atteggiamento. Stiamo parlando di Tommaso Franchi, che sin da subito è apparso interessato alla modella spagnola, e durante la notte he ha fatto diverse domande per scoprire qualcosa in più sulla sua vita. Nel pomeriggio di ieri c’è stato il primo vero avvicinamento, con l’idraulico senese che ha addirittura aiutato Maica nelle pulizie di casa.

Anche al GF spagnolo hanno notato l’avvicinamento tra Maica e Tommaso. A parlarne è stato proprio il sito del reality: “A Maica piace un concorrente dell’edizione italiana del Grande Fratello. Tra poco in diretta con Gran Hermano la gieffina farà il nome di questo ragazzo e rivelerà i retroscena di questo avvicinamento. Vedrete anche le immagini dei due insieme nelle ultime 24 ore”.

Ieri sera, il conduttore del Gran Hermano, Jorge Javier Vazquez, si è collegato con Maia Benedicto, che dal confessionale della Casa italiana ha fatto una rivelazione, ammettendo di avere un debole per Tommaso Franchi. Ma non è tutto. Infatti, la concorrente spagnola ha confessato che il gieffino le avrebbe detto di non essere interessato a Mariavittoria Minghetti.

“Non mi piace Javier, mi ricorda me, ma non mi piace in quel senso. Poverino, mi fa una tenerezza dopo quello che gli è successo. Lui è tutto il contrario di Tommaso. Sì Tommaso mi piace di più. Lui è stato un bravo compagno oggi, non mi capisce in alcune cose, ma sono stata bene. Tommaso si è baciato con Maria… Maria Vanessa? però mi ha detto che lei non gli piace davvero. Sì, mi ha detto che lei è troppo grande, ha 31 anni e poi non si incastra bene con lui… Quindi non gli piace davvero”.