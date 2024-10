Dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, gli inquilini hanno scoperto che Shaila Gatta ha mentito a tutti. L’ex velina, infatti, ha sempre negati di essersi baciata con Javier Martinez, ma il pallavolista argentino, lunedì notte, ha rivelato ai compagni di avventura che lui e la ballerina si sono lasciati andare sotto le coperte sin dai primi giorni, e che per questo lui ha preso in malo modo il fatto che lo abbia scaricato in diretta televisiva.

Sono molti i concorrenti che in queste ore stanno criticando il comportamento di Shaila, e tra questi c’è anche Jessica Morlacchi, la quale ha rivelato a Javier che l’ex velina ha parlato di alcune sue doti “particolari”.

Jessica Morlacchi smaschera Shaila Gatta

“Quando io le ho chiesto del bacio lei ha negato tutto. Io le ho detto ‘ma questo bacio quando ve lo date?’. Lei ha iniziato a saltellare (fa l’imitazione di Shaila, ndr) e ha detto ‘Non lo so, sono cose che succederanno, però mi sta venendo molta voglia di baciarlo, ma l’attesa, l’attesa ragazzi miei, fa aumentare la passione’. Tutto il tempo così. Io però le ho creduto, poi scopro che ti baciava dai primi giorni… Non può fare del male così a uno che prova qualcosa? Ma che gli frega a lei?! Ma per lei è solo lavoro, l’ha detto anche a lui! A lei importa di stare al primo posto, prima in classifica e di arrivare in finale e che magari riesce a prendersi una parte nel film Natale a Cortina. Quello pensa lei. A 28 anni e c’è tanta gente che come lei preferisce vivere così.

Vuole recitare, fare la conduttrice. Poi il suo massimo è fare Natale a Cortina. Dai, ma poi ti ha detto ‘nega fino alla fine’ se ti chiedevano se vi eravate baciati. Ah, ti controllava se avevi il microfono? Perché non voleva che si sapesse che vi eravate baciati. Comunque secondo me non è nemmeno interessata a Lorenzo. Io vi dico che lei non vuole nessun uomo qui dentro. Se lei è innamorata del GF? Hai capito tutto!

Io forse l’ho beccata quando diceva una cosa positiva su di te, che da donna ho capito di cosa stava parlando. Amore ma come non hai capito? Dai una cosa tua fisica, sveglia”.