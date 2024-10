Al termine della puntata del Gran Hermano andata in onda ieri, martedì 22 ottobre, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono resi protagonisti di un vero e proprio show. Il modello milanese e l’ex velina, infatti, hanno raccontato ai nuovi coinquilini il quadrilatero amoroso che li ha visti coinvolti insieme a Javier Martinez e Helena Prestes.

Spolverato ha iniziato a raccontare: “Io vedevo Shaila con Javier e non c’era il fuego, quello che vedi, il fuoco. C’era qualcosina di fisico, ma non il fuego. A me lei piace davvero e vederla con uno con cui non c’era il fuego mi dava fastidio. Lei adesso ha capito. Ci accusiamo entrambi di non esserci sbilanciati prima. Poi lei limonava con l’argentino! Un pochetto di pelle argentina l’ha sentita. Io non ho limonato nessuno! Dai, avevo un poco di rapporto con la brasiliana della casa. Però la brasiliana si è innamorata di me”.

Lorenzo ha poi accusato Shaila di essere andata dietro a Javier nonostante avesse più trasporto con lui, ma la ballerina è sbottata: “La mia limonata con l’argentino c’è stata questa settimana, ma lui un mese fa era con la brasiliana. Lui toccava la brasiliana. Ed è stato così non dire bugie! Dovete ascoltare me e non lui”. Lorenzo ha anche fatto passare Helena come una sorta di ripiego: “Mentre Shaila andava da Javier, allora io andavo da Helena. Però era lei prima che andava da Javier a fare cose. Lei limonava e io a guardare. Io poi con la brasiliana mi sono fermato”.

Shaila ha voluto specificare di non essere andata oltre un bacio con Javier “Ma cosa? Io non andavo a fare cose sotto le coperte, non esageriamo. Lui è uno scemo perché ha fatto degli errori. Sì li ho fatti anche io, ma dopo di lui!”. A quel punto Spolverato, rivolgendosi all’ex velina, ha detto: “Tra me e Shaila c’è feeling e connessione, ma sotto c’è anche tanta paura per quello che è successo. Senti Shaila… io non me ne sono andato, il mio cuore è rimasto lì, io vi guardavo”.

Shaila ha poi ammesso che questo quadrilatero non è altro che una telenovela: “Io comunque non stavo con Javier, non ci sono mai stata! Io questa settimana l’ho limonato! Ragazzi è una telenovela, volete delle patatine. Lui una donna come me non la ritrova!”.