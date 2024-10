Ieri sera, durante una nuova puntata del Gran Hermano, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata di Spagna. L’ex velina si è presentata ai nuovi coinquilini portando come dono una pizza (che fantasia da parte degli autori!). Uno ad uno, i concorrenti sono andati a stringere la mano alla ballerina partenopea, e uno dei ragazzi è sembrato immediatamente colpito dalla gieffina. Si tratta di Edi: il concorrente ha sgranato gli occhi non appena ha visto Shaila e subito dopo ha voluto ballare con lei. L’atteggiamento dello spagnolo non è passato inosservato nemmeno all’account ufficiale del Gran Hermano: “Shaila è appena arrivata e già sta ballando con Edi, vedete il fuoco?”.

Dopo la puntata, Edi ha anche accompagnato Shaila in giardino e i due sono stati mezz’oretta insieme a parlare di cibo e della casa spagnola. La Gatta ha fatto un po’ fatica a capire lo spagnolo del e gli ha chiesto di parlare più lentamente.