Così com’è accaduto nella passata edizione con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, un altro protagonista di Temptation Island approdare al Grande Fratello. Dopo l’esclusione di Lino Giuliano, pare che goli autori abbiano fatto sostenere un provino a Federica Petagna, reduce dalla fine della storia d’amore con Alfonso D’Apice.

Al termine dell’ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, Deianira Marzano ha rivelato che la giovane napoletana dovrebbe varcare la porta rossa: “Federica di Temptation Island lunedì ha fatto il colloquio per il Grande Fratello. Lei è stata presa dalla redazione lunedì. 100% fonte certa. Ps Federica racconti troppe cose in giro? E io poi le vengo a sapere”. Anche Amedeo Venza ha confermato il rumor: “Comunque al Grande Fratello cercano una single che possa ribaltare le situazioni in casa. Federica il GF ti ha già contattata”.

Le parole di Federica un mese dopo Temptation Island

“Il percorso a Temptation mi ha cambiata. Alfonso non aveva superato il mio avvicinamento a Stefano. Se adesso sto vedendo il tentatore? Io l’ho sentito da subito, sono sincera. Dopo che ho chiuso con il mio ragazzo ho iniziato a sentirmi diversamente con Stefano. Lui è molto maturo e mi sta aiutando a capire come può essere una relazione sana. Non mi fa problemi se voglio uscire. Ci stiamo conoscendo e non lo voglio nascondere. Se sono ancora innamorata di Alfonso? Non credo di esserlo più”.

Il Grande Fratello potrebbe quindi mettere a dura prova la nuova frequentazione di Federica con il tentatore Stefano, e magari in futuro nella casa potrebbe arrivare anche Alfonso.