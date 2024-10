Nella Casa del Grande Fratello è scoppiata la complicità tra Tommaso Franchi e la new entry Maica Benedicto. Da quando la concorrente della versione spagnola del reality show ha varcato la soglia della porta rossa, l’idraulico toscano non le ha mai tolto gli occhi di dosso. Ma non solo. Ha anche passato la prima notte nel suo letto a chiacchierare, per poi aiutarla nelle faccende domestica (lei è germofobica). E intanto Mariavittoria Minghetti è gelosa…

Maica e Tommaso, se ne parla anche in Spagna

Gli scambi tra Italia e Spagna hanno sparigliato le carte. Con la partenza di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in direzione Madrid, l'arrivo della concorrente spagnola a Roma fa già discutere. Tanto che sui profili social ufficiali del Gran Hermano si legge: “A Maica piace un concorrente dell’edizione italiana del Grande Fratello. Tra poco in diretta con Gran Hermano la gieffina farà il nome di questo ragazzo e rivelerà i retroscena di questo avvicinamento. Vedrete anche le immagini dei due insieme nelle ultime 24 ore”. Puntuale è arrivata la versione di Maica: “Tommaso mi piace. Lui è stato un bravo compagno oggi, non mi capisce in alcune cose, ma sono stata bene. Tommaso si è baciato con Maria… Maria Vanessa? (Mariavittoria, ndr) però mi ha detto che lei non gli piace davvero. Sì, mi ha detto che lei è troppo grande, ha 31 anni e poi non si incastra bene con lui... Quindi non gli piace davvero".

Ed in effetti Mariavittoria non ha nascosto la sua gelosia nei confronti di Tommaso, tanto che nel pomeriggio ha colto l'occasione per punzecchiarlo: “Mi faccio i miei conti come tu valuti i comportamenti miei, io valuto i tuoi... Stamattina mi hai chiesto se fossi arrabbiata, hai la coda di paglia?”. “Ti riferisci al fatto che ho dormito con Maica?”, ha replicato l’idraulico. La Minghetti però ha sottolineato: “Sei libero di fare quello che vuoi”. Tommaso ha cercato di giustificarsi: “Ho dormito con lei perché parlavamo e il chiacchiericcio infastidiva il resto degli inquilini, così ci siamo spostati e poi siamo crollati nel sonno”.