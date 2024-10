Poche ore dopo il loro ingresso nella Casa del Gran Hermano, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono resi protagonisti di un vero e proprio show, durante il quale hanno spiegato ai coinquilini spagnoli il quadrilatero amoroso con Javier Martinez e Helena Prestes.

Il modello milanese ha svelato per quale motivo lui e l’ex velina non si sono messi insieme al Grande Fratello: “Lei è andata da Javier e io allora sono andato da Helena. Ma vedevo che con Javier non aveva il fuego, non c’era quella passion. Avevano qualcosina di fisico, ma mancava altro e io l’ho fatto notare”.

Shaila ha subito replicato dando la sua versione molto fantasiosa: “Non è vero non ascoltatelo. Lui è andato da Helena a limonare. La mia limonata con Javier è stata solo questa settimana, lui un mese fa. Poi non ho fatto nulla sotto le coperte. Errori? Ok, ma lui ne ha fatti prima di me”.

Questa mattina, due concorrenti del Gran Hermano, Vanessa e Lucia, hanno espresso più di una perplessità su Shaila e Lorenzo: “Penso che abbiano fatto qualcosa di fisico stanotte. Non capisco perché abbiano aspettato ad uscire dal loro Grande Fratello. Penso che abbiano un copione”. “Sì lo credo anche io”. Anche Javi ha rivelato di avere dei dubbi sulla genuinità dei due gieffini italiani: “Per me è chiaro che questi sono venuti qui da noi con un copione da seguire”.

Insomma, in meno di 24 ore gli inquilini spagnoli hanno già smontato il teatrino messo in piedi da Shaila e Lorenzo. Anche i concorrenti italiani apriranno gli occhi? Non ci resta che attendere la puntata di lunedì per scoprirlo.