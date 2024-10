Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono – momentaneamente – trasferiti nella Casa del Gran Hermano, dove resteranno per una settimana prima di rientrare in quella del Grande Fratello. Tra le mura della Casa più spiata di Spagna, l’ex velina è uscita definitivamente allo scoperto, dichiarando di essere innamorata del modello milanese.

"Quando stai in una casa e tutti ti conoscono, commentano, giudicano, iniziano ad avere pregiudizi e puntano il dito. Tutti parlano e giudicano senza pensare che dentro a una persona c’è un mondo. Quindi nella casa italiana mi dicevano ‘ah lei ha fatto questo, lei ha fatto quello, lei ha baciato’. Io sono stata criticata per questo bacio che ho dato al ragazzo. Ma io non ho dato quel bacio per usarlo o illuderlo, ma dovevo capire se lui era giusto per me, se c’era connessione. Io lo guardavo e pensavo ‘è buono, è bello, è carino, gentile, romantico, perché non va?’”.

Le parole di Shaila su Lorenzo

In seguito, Shaila ha ammesso di preferire Lorenzo: “Volevo farmi piacere l’altro ragazzo a tutti i costi. Era una guerra con me stessa. Avevo questa guerra interna nella quale mi imponevo ‘deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo!’. Però il mio cuore dice lui (Lorenzo, ndr) non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta. Io questo non lo controllo. Infatti più il tempo passa e più non posso mentire. L’energia, l’istinto mi dice di esplorare. E tra l’altro è il destino, perché il televoto ha deciso di mandarmi qui con lui”.

Intanto, nelle ultime ore, su X (ex Twitter) gli utenti si sono accorti di un dettaglio che sta facendo discutere. Lorenzo, infatti, ha un visto segno rosso sul collo, e per i fan non ci sono dubbi: si tratterebbe di un succhiotto. “Lorenzo ha un succhiotto nel collo, l’argentino ci c’ha limonato, Lorenzo, da quello che so, con Shaila ha fatto l’amore”, ha commentato qualcuno. Sarà così o si tratta solo di una suggestione? Lo scopriremo quando i due concorrenti torneranno nella Casa più spiata d’Italia.