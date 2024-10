Nelle ultime ore, dopo la loro “finta” eliminazione, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono volati a Madrid, e ieri sera sono entrati nella Casa del Gran Hermano.

Durante alcuni momenti di confidenze le nuove coinquiline, l’ex velina, dopo un lunghissimo tira e molla, ha ammesso i suoi sentimenti per il modello milanese, rivelando addirittura di essere innamorata di lui. Parole, quelle della gieffina, che ha acceso ancora di più la dinamica di coppia che presto esploderà quando rientreranno in Italia.

Tuttavia, la situazione rischia di diventare ancora più incandescente di quanto già non lo sia. Helena Prestes, infatti, dopo l’uscita di Lorenzo ha dichiarato di essere innamorato di lui. Insomma, i presupposti affinché le dinamiche amorose possano esplodere ci sono tutti, e il ritorno di Shaila e Lorenzo nella Casa del Grande Fratello potrebbe innescare una reazione da parte della Prestes.

Shaila Gatta esce allo scoperto su Lorenzo Spolverato

“Volevo farmi piacere l’altro ragazzo a tutti i costi. Era una guerra con me stessa. Avevo questa guerra interna nella quale mi imponevo ‘deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo!’. Però il mio cuore dice lui (Lorenzo, ndr) non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta. Io questo non lo controllo. Infatti più il tempo passa e più non posso mentire. L’energia, l’istinto mi dice di esplorare. E tra l’altro è il destino, perché il televoto ha deciso di mandarmi qui con lui”.