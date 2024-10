Alfonso D’Apice e Federica Petagna hanno terminato il loro “viaggio nei sentimenti” a Temptation Island uscendo insieme dal programma. Tuttavia, pochi giorni dopo il falò, la relazione è giunta al capolinea.

Come raccontato da Federica a Filippo Bisciglia, Alfonso sarebbe tornato a fare il geloso: “Al falò ero felice di rivederlo. Poi tornati in camera le cose sono cambiate. Lui ha iniziato ad essere geloso, mi ha detto che non avrei potuto rivedere le amiche del programma se ci fosse stato anche Stefano e mi rinfacciava le cose. Mi ha detto di buttare tutti i regali ricevuti nel programma. Da quel momento ho capito che le cose non erano cambiate con lui. Tornati a casa io sono stata dai miei genitori, ho deciso di prendermi una pausa. Se adesso frequento Stefano il tentatore? Sì. Però voglio dirti che non è lui il motivo della rottura. A prescindere da Stefano le cose con Alfonso sarebbero finite. Ora mi voglio vivere questo bel rapporto”.

Oggi, mercoledì 23, e domani giovedì 24 ottobre, i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island saranno ospiti a Uomini e Donne per raccontare il loro percorso. Stando a quanto rivelato da Roberto D’Agostino su Dagospia, Alfonso D’Apice sarebbe scoppiato a piangere all’interno dello studio del dating show di Maria De Filippi.

“Ma siete sicuri che il viaggio nei sentimenti delle sette coppie di Temptation Island si sia esaurito? – si legge sul sito -. Appassionati di corna, preparatevi: oggi e domani, il salotto di Uomini e Donne ospiterà un serratissimo faccia a faccia tra gli ex fidanzati che hanno partecipato al reality. E visto che cinque coppie su sette sono scoppiate, potete prendere i pop corn per godervi l’ultimo capitolo delle loro storie al capolinea. In particolare, Dagospia è in grado di spifferarvi come mai Federica, dopo un falò in cui ha giurato amore ad Alfonso, ha deciso di non tornare nella loro casa, ma di andare dai genitori. Dal confronto nello studio di Uomini e Donne emergerà chiaramente che la ragazza ha sfancul4to il fidanzato possessivo per potersi incontrare con il single Stefano. I due non si sono solo sentiti, ma si sono pure visti e Alfonso lo scoprirà proprio nella puntata speciale del programma del pomeriggio di Canale5. Una notizia che turberà Alfonso a tal punto da farlo scoppiare in lacrime”.