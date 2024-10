In “trasferta” in Spagna, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati andare, e tra i due è scoppiata anche da passione (come da lui stesso rivelato ai coinquilini spagnoli).

Nella Casa del Gran Hermano, l’ex velina si è lasciata andare a dichiarazioni importanti sul modello milanese, ammettendo di essere addirittura innamorata di lui: “Volevo farmi piacere l’altro ragazzo a tutti i costi. Era una guerra con me stessa. Avevo questa guerra interna nella quale mi imponevo ‘deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo!’. Però il mio cuore dice lui (Lorenzo, ndr) non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta. Io questo non lo controllo. Infatti più il tempo passa e più non posso mentire. L’energia, l’istinto mi dice di esplorare. E tra l’altro è il destino, perché il televoto ha deciso di mandarmi qui con lui”.

Ma non è tutto. Shaila, infatti, parlando con alcuni gieffini spagnoli, ha di fatto svelato il suo “piano” relativo a Javier Martinez: “E’ stato funzionale per quello che doveva essere”, ha detto la ballerina napoletana. Parole che certificano come il suo avvicinamento al pallavolista argentino sia stato esclusivamente frutto di una strategia. Una rivelazione, quella dell'ex velina, che ha fatto infuriare i telespettatori, che in queste ore la stanno fortemente criticando sui social.