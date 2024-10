Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto sess0 nella Casa del Gran Hermano? A giudicare dalle voci che arrivano direttamente dalla Spagna sembrerebbe proprio che l'ex velina e il modello milanese si siano abbandonati finalmente alla passione.

Già dalla giornata di ieri si rincorrevano voci circa una presunta notte bollente tra Shaila e Lorenzo. I concorrenti spagnoli, infatti, avevano raccontato di aver sentito i due fare sess0, chiedendosi perché non si siano dati da fare già in Italia (evidentemente non sanno che nella Casa del Grande Fratello italiano si trovano anche Javier Martinez e Helena Prestes, con i quali i due dovranno fare i conti al loro ritorno). Ma non è tutto. Perché sarebbe stato lo stesso Lorenzo a confermare la "noche caliente" con Shaila.

In attesa di conoscere la reazione degli inquilini italiani quando verranno a conoscenza dei momenti hot tra la Gatta e Spolverato, tra i due è anche scattato un bacio. A questo punto non ci resta che attendere la puntata di lunedì, quando Alfonso Signorini mostrerà le clip agli altri concorrenti scatenando un putiferio tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Preparate i pop corn…