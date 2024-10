A distanza di quasi una settimana da quando Raffaella Scuotto ha annunciato la rottura con Brando Ephrikian, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio e ha spiegato come stanno davvero le cose. Il giovane veneto è stato accusato di aver tradito l’ex corteggiatrice partenopea (ma lui ha smentito in più di un’occasione), e lo scorso weekend l’ha raggiunta a Napoli per provare a ricomporre la frattura (al riguardo sono arrivate diverse segnalazioni fotografiche).

Ospite dell’ultima puntata di Casa Lollo, format ideato e condotto dal collega Lorenzo Pugnaloni, Brando ha raccontato tutto ciò che è accaduto in questi giorni. “Non mi sono nascosto, sono andato lì per un chiarimento. Stiamo vivendo un momento delicato e vogliamo risolverlo tra noi”, ha spiegato l’ex tronista.

In merito ai rumor che su un suo presunto tradimento, Ephrikian ha detto: “Smentisco tutto, non c'è stato nessun tradimento e nessuna storia parallela. Le altre donne con cui sono uscito sono amiche ed eravamo sempre in gruppo”. Brando ha poi confermato di essersi riavvicinato a Raffaella, come sosteneva una segnalazione di qualche giorno fa (i due sono stati avvistati mentre si scambiavano un bacio all’esterno di una stazione della metropolitana di Napoli) ma, almeno per il momento, ha preferito non sbilanciarsi sul fatto che siano tornati o meno insieme.

Nei giorni scorsi, Raffaella si è esposta per smentire i rumor su un presunto accordo tra lei e Brando per tornare al centro dell'attenzione a sette mesi dalla scelta a Uomini e Donne: "Siamo una coppia pulitissima. Se avessimo voluto fare hype, non ci saremmo fatti vedere alla stazione. Stiamo vivendo un momento nostro, ma non è assolutamente vero tutto quello che viene detto”.