Simone Costa, noto ristoratore fiorentino, è l’uomo che nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 21 ottobre, è entrato nella Casa per farsi dire in faccia dall’ormai ex fidanzata Yulia Bruschi che la loro relazione è finita (nelle ultime ore, sui due sono emersi nuovi clamorosi retroscena. Clicca QUI per l'articolo).

La concorrente di origini cubane, ormai sempre più vicina al Luca Giglioli detto Giglio, si era lasciata andare al punto da confessare di non nutrire più gli stessi sentimenti nei confronti del suo compagno. Per questa ragione, Simone aveva accettato di incontrarla e di chiederle cosa realmente pensasse la gieffina.

Come riportato da Fanpage.it, Simone Costa, ormai ex compagno di Yulia Bruschi, è un ristoratore proprietario di diversi ristoranti in Toscana. Con il fratello Umberto è infatti a capo della Umberto Srl, società che gestisce anche il celebre Caffè delle Mura a Lucca. Proprio all’interno del popolare ristorante lavora Yulia in qualità di direttrice creativa. Simone, dunque, è stato a lungo il suo datore di lavoro, oltre che il suo compagno.

Nelle passate settimane, Yulia aveva raccontato nella Casa di avere ricevuto da Simone un anello del valore di 50mila euro, che il ristoratore le avrebbe donato come pegno del suo amore. “L’anello era per il mio compleanno, e il giorno dopo io sono entrata qua”, aveva risposto la donna a una domanda del conduttore Alfonso Signorini.