Giulia De Lellis, ospite del podcast One More Time condotto da Luca Casadei, ha parlato della storia d’amore con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne. La nota influencer scelse di raccontare la prima rottura, il successivo ritorno di fiamma e la seconda separazione nel libro “Le corna stanno bene su tutto”, ma dopo quella “vendetta”, di ritorni di fiamma ce ne sono stati altri.

“Dopo 8 mesi lo rincontro al semaforo come arrivo a Milano”, racconta Giulia nell’anticipazione diffusa attraverso il profilo TikTok del podcast. “È sempre andata così, ogni volta che ci siamo ritrovati. La maledizione degli otto mesi. Ogni otto mesi ovunque io fossi, lo ritrovavo. Potevo stare in autostrada e ce l’avevo dietro, come al semaforo o in un locale. È così che ogni volta tornavamo insieme, capito? Ci incontriamo per caso, discutiamo ed era più forte di noi. Questa cosa è andata avanti per veramente tanto tempo, ogni otto mesi. Ero molto innamorata, è che avevo perso la stima nei suoi riguardi. Non lo stimavo più come uomo”.

Oggi sia Giulia che Andrea hanno voltato pagina: la De Lellis con Tony Effe, Damante con Elisa Visari, con la quale, dopo la rottura degli scorsi mesi, sembra essere tornato di nuovo insieme. Per anni, tuttavia, i due hanno provato a far funzionare invano la loro storia. Fino ad arrendersi all’evidenza: “Oggi, per la prima volta, siamo consapevoli entrambi della meravigliosa cosa che ci ha unito, che ci unisce perché è innegabile. È stato tutto meraviglioso così come è stato. A un certo punto ci siamo arresi al destino, arresi a noi stessi, arresi agli sbagli, arresi a tutto. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, siamo veramente in pace”.