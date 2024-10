Durante nona puntata del Grande Fratello andata in onda lo scorso lunedì, Yulia Bruschi ha ricevuto l’inaspettata visita dell’ormai ex fidanzato Simone Costa (la gieffina lavora alle sue dipendenze) con cui ha dichiarato di stare insieme da pochi mesi nonostante lui abbia sborsato 50mila euro per comprarle un anello. Stando al racconto dell’uomo, però, i due non sarebbero una coppia dall’estate, ma da ben sei mesi con tanto di convivenza.

“Qual è la verità – si è chiesta nel suo editoriale Grazia Sambruna -. Stando ai chiacchiericci che si rincorrono per Lucca, mentono entrambi. La giornalista ha scritto che “fonti vicine a Simone e Yulia mi confermano che questi due starebbero insieme, almeno alla luce del sole, da poco: luglio scorso. Lui possiede diversi locali a Lucca, tra i quali una pizzeria […] e un pub molto rinomato nel paesello, presso cui Yulia lavorava, in qualità di direttrice creativa, fino a prima di varcare la porta rossa del reality. Esatto, Simone è prima di tutto il suo capo. E qui devo introdurre un altro personaggio, ovverosia il ragazzo che attualmente si starebbe struggendo d’amor per lei davanti alla tv”.

Secondo quanto riferito, fino a luglio 2024 Yulia sarebbe stata fidanzata “con un coetaneo che organizza eventi in Toscana, più che altro serate in discoteca”. Una persona con cui avrebbe fatto coppia fissa per oltre un anno e che avrebbe scoperto di Simone dopo il suo ingresso nella Casa. Ragazzo che sarebbe stato scaricato “dalla sera alla mattina senza un perché”. Ed è qui che il racconto della Sambruna assume connotazioni particolarmente interessanti: “Mentre mi veniva raccontata questa croccante storiella, ho posto l’inevitabile domanda inopportuna: ‘Ma l’ex fidanzato, quello che oggi si strugge, è ricco?’. A quanto pare, non piange miseria. Allo stesso tempo, però, non dispone delle medesime possibilità economiche di Simone. Simone che, sostengono i più maligni del paesello, sarebbe andato in tv a fingere gelosia semplicemente per contribuire alla visibilità mediatica di Yulia. Tra loro, come ha quasi ammesso anche lei nella Casa nelle ultime ore, ci sarebbe un accordo ben preciso: ‘Là dentro gioca, fai quello che vuoi’. Allo scopo, ovvio, di racimolare più notorietà possibile nel corso di questa esperienza tv”.

Ma chi è questo coetaneo “misterioso”? Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano si tratterebbe di un ragazzo di nome Davide Baldocchi: “Frequento la movida lucchese e tutto quello che è stato detto nel messaggio di prima è vero. Yulia e Davide sono stati insieme fino a luglio”. Su Instagram, il presunto ex di Yulia Bruschi conta oltre 5mila followers e a quanto pare è un organizzatore di eventi.