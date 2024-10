Federica Petagna e Alfonso D’Apice, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, hanno avuto un acceso confronto durante la puntata speciale di Uomini e Donne trasmessa oggi, giovedì 23 ottobre. Dopo che la loro relazione è giunta l capolinea, i due ex fidanzati si sono incontrati nello studio del dating show di Maria De Filippi.

“Tu non sei mai tornata a casa”, ha esordito lui. “Ma che ci dovevo tornare a fare? La casa sì era nostra, ma io non mi sentivo di tornare. Io non provo le stesse cose e mi viene l’ansia di tornare a casa, e dovevo capire perché mi veniva quella cosa. In che condizioni potevo tornare? In che condizioni potevamo stare nella stessa casa se io provavo queste cose? Quando eravamo in camera lui stesso mi aveva detto: ‘Non ti vedo come prima’, quindi tu lo sapevi che tornavo dai miei”, ha spiegato lei.

Poi, Federica ha anche parlato dell’attuale rapporto con l’ex tentatore Stefano: “Con Stefano ci stiamo conoscendo. Sì, ci siamo visti. Come tu ti sei visto con altre ragazze a Napoli, io mi sto vedendo con Stefano. Ognuno si sta facendo la propria vita, non ti aggrappare a me. Io ho avuto il coraggio di prendere la situazione in mano, non ti nascondere dietro di me”.

Tuttavia, stando a quanto rivelato dal collega Lorenzo Pugnaloni, Federica avrebbe già scaricato Stefano, e al momento starebbe frequentando il cugino di Titty, conterranea ed ex compagna d’avventura a Temptation Island.