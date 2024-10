Nella notte tra mercoledì e giovedì, Maica Benedicto ha lasciato improvvisamente (e inaspettatamente) la Casa del Grande Fratello a poco più di 48 ore dal suo ingresso. Ieri sera, durante una nuova puntata, la modella spagnola ha fatto rientro al Gran Hermano, e Shaila Gatta ne ha subito approfittato per chiederle informazioni su quanto accaduto in sua assenza tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

Coprendosi il microfono per non farsi ascoltare, l’ex velina di Striscia la Notizia, ha chiesto a Maica se Javier Martinez le avesse parlato di lei. Secca la risposta della gieffina spagnola: “No!”.

Se il pallavolista argentino non ha accennato a Maica nulla di quanto accaduto tra lui e Shaila, in questi giorni ha però più volte parlato della ballerina napoletana e di quello che è successo tra di loro prima che la Gatta lo scaricasse durante l’ultima puntata del GF.

Javier su Shaila: cosa succedeva sotto le coperte

“Mi sono morso la lingua in puntata perché non volevo metterla in difficoltà. Però mi sono rotto le scatole ora parlo. lei era la prima a non voler far uscire questa cosa. Ma allora non le fai, non si gioca con i sentimenti delle persone. Io non capisco come possa aver detto quelle cose stasera. Era tutta la settimana sotto le coperte con me. Cosa abbiamo fatto? Mi baciava in quel modo così carnale… tutte le notti. C’erano abbracci molto carnali e io le ho detto che avrei voluto farlo con lei e lei mi ha risposto ‘anche io vorrei tanto’. Le ho detto ‘mi fido di te’. E lei mi ha risposto ‘fidati, perché anche io mi fido di te’. Mi ha anche detto ‘ma io dove lo trovo un altro così?’. La sentivo mia, come ci toccavamo… Se i baci carnali erano in bocca? Eh certo, sì, ci sono stati anche quelli. Siamo stati in intimità e in quei momenti la percepivo vicina. Ragazze, non erano solo dei bacetti. Però ripeto, lei mi diceva che non voleva farlo sapere.

Baci? Non solo, no aspe, non è che abbiamo fatto proprio l’amore. Poi a parte la fisicità ci sono state parole importanti. Non voglio dire tutto, ma sono state frasi importanti. Ovviamente diceva tutto senza microfono. Voi pensavate che ci fossero stati solo bacetti? Siamo grandi, pensavate che stavamo sotto le coperte a darci bacetti? Io vorrei farvi vedere i filmati di noi sotto le coperte, per farvi vedere le posizioni, così avreste capito cosa abbiamo fatto. In puntata ero a tanto così da dirlo, poi lei avrebbe negato”.