Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri, Simona Branchetti (che ha sostituito Myrta Merlino alla conduzione) ha mostrato le immagini esclusiva di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Gran Hermano, e le ha fatte commentare agli opinionisti presenti in studio. La più critica è stata un’amatissima ex vippona, Stefania Orlando, che ha detto di non credere alla loro storia d’amore.

“Se tu una cosa non la vuoi fare non la fai. Hanno montato questo teatrino che si capisce palesemente. Voglio dire, ma chi ci casca? Ma chi ci casca in questa recita? Ma che stavano aspettando di andare in Spagna per avviare questa relazione? Dai, su, è molto divertente, però non ci crede nessuno, scusate”.

Nelle passate settimane, Stefania Orlando aveva attaccato anche Beatrice Luzzi proprio per una frase che l’opinionista del Grande Fratello ha indirizzato a Shaila Gatta: “Quella che ha detto Beatrice è una frase bigotta che ci riporta indietro nel tempo, quando si pensava che la donna doveva coprirsi e non doveva mostrare la sua femminilità per tutelare gli uomini. La vera libertà della donna è quella di scegliere di ammaliare con il corpo o l’intelligenza o altre sue caratteristiche. E nessuna va additata. Questa cosa che ha detto Beatrice innesca un meccanismo spiacevole. Sul web c’era chi era a favore della Luzzi e chi per la Gatta”.