Javier Martinez non ha mai creduto alla “finta” eliminazione di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (che in effetti sono in “trasferta” in Spagna al Gran Hermano, dove hanno fatto l’amore), e nelle ultime ore ha di fatto svelato il piano degli autori, spoilerando quello che – secondo lui e a giusta ragione – accadrà nella puntata del Grande Fratello che andrà in onda lunedì 28 ottobre, durante la quale ci sarà inevitabilmente la resa dei conti tra il pallavolista argentino, l’ex velina, il modello milanese e Helena Prestes.

Javier ha intuito il piano degli autori: "Cos'accadrà nella puntata di lunedì"

“Se lei si pente e torna da me? Pamela mi ha detto che Shaila probabilmente ha ragionato e si è pentita di come mi ha trattato. Lei ha fatto questo giochetto, ma alla fine della fiera lei si è dichiarata sempre per me. Si è già dichiarata per me due volte. Mi ha anche assicurato che Lorenzo non le piaceva. A me lei piace veramente Giglio, te lo giuro su quello che ho di più caro al mondo.

Uno scenario potrebbe essere che è stato tutto studiato o quasi. Se li hanno mandati insieme in tugurio, stanno insieme, magari si baciano, poi me lo fanno vedere… allora vogliono che io mi accenda. Questa cosa non dico che è stata studiata a tavolino, ma comunque qualcosa c’è dietro. Loro hanno sempre saputo. Della serie ‘mandiamo Shaila e Lorenzo in tugurio, si avvicinano, sappiamo cosa ha fatto lei sotto le coperte con l’altro’ e così io lunedì vedo tutto. Poi tutte quelle cosette intime che ha fatto con me sotto le coperte se l’è scordate?”.

Insomma, Javier ha perfettamente intuito lo scenario. Ma non solo. L’ex tentatore, infatti, mentre si confidava con Luca Giglioli, ha svelato ulteriori retroscena inediti su quanto accaduto sotto le coperte con Shaila. Ma a quel punto la regia ha staccato l’audio: “L’altra sera, quando Shaila è venuta a prendermi, la notte che voi avete dormito nel letto di Clarissa, lei mi è saltata addosso al punto che io…

Se lei sputasse fuori tutta la verità e mi dicesse ‘io ho giocato, ma ho sempre voluto te, ma per una questione di visibilità volevo portare avanti questo giochetto, ma voglio solo te’. Allora potrei anche perdonarla. Metti che lei torna, io la perdono, poi esce, come dovrei stare?”.