Dopo le polemiche scaturite dalla settima edizione del Grande Fratello Vip, Piersilvio Berlusconi è intervenuto imponendo nuove direttive al reality show. Da quel momento c’è tolleranza (quasi) zero per parolacce e volgarità, ma evidentemente questo non vale per i cugini spagnoli. Al Gran Hermano, infatti, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono lasciati decisamente andare e ieri il modello milanese ha anche pronunciato delle frasi da “bollino rosso”. Tra coccole e nottate bollenti, i due gieffini italiani non si contengono più, e la relazione si è fatta decisamente piccante.

Lorenzo e Shaila erano sdraiati a bordo piscina, lui si è messo sopra di lei e ha iniziato a dirle alcune cose che le avrebbe voluto fare: “Amore mio, mi viene talmente d**o quando ti guardo che non hai idea dove te lo fic**erei dentro. P**ca Eva! P**a Eva. No, la crema fino a qui ti arriva. Sono un torello”.

La ballerina napoletana è sembrata colpita dalle frasi da bollino rosso di Spolverato, anche se gli ha fatto notare di stare attento, visto il contesto in cui si trovano: “Ma io ti devo addestrare! Sei un leone senza guinzaglio. Mi squaglio quando mi chiami così. Sì mi sciolgo tutta qui. Ma smattame tutta, smattame mucho, sì dai smattame”.