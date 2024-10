Da quanto hanno messo piede nella Casa del Gran Hermano, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati decisamente andare. Non solo notti roventi, nelle ultime ore il modello milanese ha fatto scoppiare l’ennesima polemica per le frasi da “bollino rosso” che ha rivolto all’ex velina. Non soddisfatto, poche ore dopo Spolverato ha confessato a Shaila di essere geloso, e le ha confidato alcune sue paure, soprattutto legate a ciò che potrebbe accadere fuori dalla Casa del Grande Fratello.

“Poi penso al fuori e a tutto. Penso a una cosa mia, non tua. Brutta? Mmm. Non c’entri nulla tu. Se è una mia paura? Sì, ma è più forte di me. Non mi puoi dare una mano, è una roba mia. Dare fiducia è importante, soprattutto se una come te fa un lavoro così, in un campo così dello spettacolo. Io intendo tipo alle feste, ste robe, che si conoscono persone importanti… Se alle feste verrò con te? Anche perché poi tiro due sch****i!”.

Shaila ha tappato la bocca a Lorenzo, lui si è fermato un istante e poi ha continuato con il suo discorso: “Devo stare calmo Shaila, devo stare calmo. Devi trovare una specie di pulsante che tu mi tocchi e io capisco che devo stare zitto e calmo. Oppure se vuoi che stia zitto mi baci. Puoi capire che sono arrivato al limite perché mi vedi che mi incurvo le spalle, mi si aprono gli occhi e mi si gonfia la vena, quello è il segnale che sto impazzendo. Quando ti ho so che ti ho”.

La ballerina ha poi cercato di tranquillizzare il coinquilino: “Ok allora ogni volta che ballerò con qualcuno poi ti verrò a dare un bacetto. Così ti dirò ‘stai sereno sono qui e voglio solo te’. Forse sei così perché ci tieni a me e ti piaccio”.