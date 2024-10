Alcune settimane fa, Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta, aveva rivelato di essere stato tradito dall’attuale concorrente del Grande Fratello, e in seguito ha fatto le stesso Alessandro Zarino, rivelato di essere stato lasciato dall’ex velina con un sms. In una recente intervista rilasciata al settimane Di Più TV, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che secondo lui Shaila è una stratega, recita e che sarebbe una persona con una “fame non sana per la televisione”.

“Se è tutta strategia? Purtroppo, ti dico che lei pensa di essere strategica ma lo è nella maniera sbagliata, è facilmente sgamabile e, a mio parere, poco furba e, soprattutto, gioca senza avere rispetto per gli altri. Questa è la cosa più brutta che ti fa perdere ogni tipo di valore, ma capisco che spesso la fame di apparire ti mette i prosciutti sugli occhi, anche se agendo così non ricaverà mai nulla di concreto. Ha fatto mille passaggi televisivi ma, per via della sua fame malata per la tv, non ne ha ricavato mai un granché dalle sue esperienze; non ha lasciato mai quell’impronta che poi ti permette di essere realmente affermata, quell’impronta sana.

Il suo comportamento è una ‘shailata’, me lo aspettavo, la conosco molto bene. Potrebbe recitare. Shaila deve primeggiare, non guarda in faccia a nessuno su alcune cose. Se non sta al centro dell’attenzione può impazzire. Lei non crede che sia possibile che non piaccia al pubblico.

Il fine è quello di primeggiare. Da quello che ho potuto capire dai social Lorenzo è più esuberante e furbo dell’altro quindi l’ha lasciata cuocere nel suo brodo e lei ha pensato 'ma come, non mi vuole? E’ possibile? Ok, ora mi ci tuffo'.

Mi auguravo fosse maturata, cresciuta e migliorata ma ti devo dire che l’ho ritrovata molto peggiorata. Su una cosa non è mai cambiata e non mi sorprende, il voler a tutti costi ottenere, anche giocando in maniera sporca. Lei è una che si venderebbe anche un rene pur di fare un’apparizione televisiva”.