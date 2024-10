Su suolo spagnolo, Shila Gatta si è lasciata andare e ha rivelato di essersi innamorata di Lorenzo Spolverato, con il quale ha fatto l’amore. Parlando con Maica Benedicto, l’ex velina ha raccontato del suo incontro con il modello milanese, definendolo come “due anime che si incontrano”: "Le anime si incontrano, il primo giorno che ho conosciuto Lorenzo ho sentito lo stesso: due anime unite. E questo non è mai finito di esistere”.

Dopo aver fatto l’amore con Lorenzo, Shaila ha così commentato: “Sento delle emozioni che ho represso per troppo tempo. Gli occhi di Lorenzo sono forti, parlano, sono comunicativi. Poi c’è la paura di innamorarsi, però ti dico, con lui a questa paura non ci penso più. L’ho sentito, sentivo delle cose nello stomaco. Non ho mai vissuto un’emozione così, mi sento una bambina di 12 anni, sono felice, lo desidero proprio. Per una volta ho detto ‘non me ne frega niente, basta pensare, vai e ascolta il tuo cuore’. Abbiamo dormito insieme, abbiamo iniziato ad accarezzarci, sentire cose e a un certo punto non ce l’abbiamo fatta più ed è partita questa passione”.

Shaila Gatta parla di Javier Martinez

“Io con Javier cercavo di convincermi perché lui ha tutte le carte in regola per essere un partner perfetto. Mi sforzavo e dicevo: 'ragiona con la testa, sforzati, lui è un partner ideale, vedrai passano i giorni e scatta'. Ma alla fine non è scattato. Ma l’amore non può scattare in base a un comando mentale. A me è dispiaciuto perché Javier è un ragazzo buono e si sarà affezionato, però voglio dire in una settimana non è che si può essere innamorato”.