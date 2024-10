Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda nella giornata di venerdì, Simona Branchetti (che ha sostituito Myrta Merlino alla conduzione) ha mostrato le immagini esclusiva di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Gran Hermano, e le ha fatte commentare agli opinionisti presenti in studio. La più critica è stata un’amatissima ex vippona, Stefania Orlando, che ha detto di non credere alla loro storia d’amore.

“Se tu una cosa non la vuoi fare non la fai. Hanno montato questo teatrino che si capisce palesemente. Voglio dire, ma chi ci casca? Ma chi ci casca in questa recita? Ma che stavano aspettando di andare in Spagna per avviare questa relazione? Dai, su, è molto divertente, però non ci crede nessuno, scusate”.

Da quel momento, il fandom della coppia, i cosiddetti Shailenzo, si sono scagliati contro l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip che, però, nelle ultime ore ha risposto per le rime: “Ma voi davvero mi state scrivendo in privato e mi state offendendo solamente perché io ieri a Pomeriggio 5 ho detto che non credo a questa storia tra Shaila e Lorenzo? Ma voi davvero state facendo questo? Ma l’avete vista la faccia della preoccupazione? Voi non state bene”.