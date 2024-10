A distanza di alcuni anni dalla fine del matrimonio con Roberto Parli, da pochi mesi Adriana Volpe ha ritrovato l’amore. L’ex concorrente e opinionista del Grande Fratello ne ha parlato ieri per la prima volta in un’intervista che ha rilasciato a Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice ha rivelato che dalla scorsa primavera fa coppia fissa con Dario Costantini, conosciuto in tv durante un suo programma.

Adriana Volpe, com'è nato l'amore con Dario Costantini

“Ero chiusa a riccio e non ero aperta all’amore. Credevo di non averne bisogno. Mi trovavo in un periodo in cui nemmeno pensavo a quell’aspetto dalla mia vita. Ma come succede spesso, tutto è arrivato all’improvviso. Proprio quando non ci credevo più, galeotto è stato il lavoro, un programma televisivo è stato il mio Cupido. In una puntata ho intervistato una persona che si capiva che era leader nel suo settore e che aveva carattere. Io guardavo i suoi occhi e pensavo che erano occhi buoni. Eccolo, Dario Costantini. Ha sputo conquistarmi con la gentilezza. Poi è una persona che riesce a creare empatia. Lui entra in punta di piedi portando un raggio di sole e tanti sorrisi. Io non sorridevo così da tanto tempo e lui è riuscito a darmi tanti sorrisi. Stiamo insieme da poco, dalla primavera. Questo è un amore all’inizio e lui è molto riservato.

Cerco di rispettare anche quello che è il nostro piccolo mondo che stiamo costruendo. Di lui mi ha conquistato lo sguardo all’inizio. Lui si è accostato a me con delicatezza e anche nel cercare di capire che fossi io dietro al personaggio. Ha letto le fragilità e molto altro. Non era curioso di capire il mio passato, ma era attento a non toccare i nervi scoperte e a non aggravare le mie ferite. Con lui sto bene ed è un uomo davvero molto premuroso e attento”.