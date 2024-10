E’ arrivato il giorno della “resa dei conti”. Questa sera, lunedì 28 ottobre, nel corso della decima puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato faranno ritorno nella Casa più spiata d’Italia dopo una settimana di permanenza in quella dei “cugini” del Gran Hermano, durante la quale si sono abbandonati alla passione. L’ex velina di Striscia la Notizia e il modello milanese dovranno “affrontare” Javier Martinez e Helena Prestes, in quello che si preannuncia come un confronto decisamente infuocato e ad altissima tensione.

Ieri sera, i due gieffini si sono congedati dagli ormai ex coinquilini spagnoli, e si sono imbarcati su un aereo che li ha riportato in Italia. Tuttavia, prima di salire sui rispettivi van che li hanno condotti all’aeroporto di Madrid, un episodio non è passato inosservato. Lorenzo, infatti, all’uscita dal confessionale, ha consegnato una lettera a Shaila, e i fan della coppia si stanno chiedendo quale sia il contenuto. E’ probabile che Spolverato abbia voluto mettere nero su bianco tutte le emozioni vissute con la ballerina napoletana nella Casa del Gran Hermano.

Le parole di Lorenzo Spolverato

“Sono fuori dalla Casa del Gran Hermano e non vedo l’ora… di niente, non sto capendo niente! E’ tutto così veloce! Ho passato una settimana meravigliosa con i miei amici spagnoli. Ho imparato tantissime cose, mi sono legato ad alcune persone ma nonostante questo la Casa in Italia mi manca tantissimo. Quindi, amici, io spero di vedervi presto con tutta questa nostalgia della Casa spagnola e di quella italiana”.

Le parole di Shaila Gatta

“Cucciolotti di foca, sono qui nel coche, ho appena finito di mangiare un panino con pollo e formaggio, la cosa più buona di questi ultimi giorni. Sono molto felice, un pochino stanca perché l’adrenalina che sale e ti scende ti stanca un po’, e adesso siamo sulla via per tornare a casa. Molto lunga perché il tempo non passa, vorrei già stare a casa e vedere tutti i ragazzi, abbracciarli tutti, raccontare, fargli sapere tutto quello che è successo. Soprattutto fargli sapere che stiamo ancora lì, perché non so cosa hanno pensato, cosa hanno detto, cosa staranno facendo. Non vedo l’ora di vederli”.