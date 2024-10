Questa sera, lunedì 28 ottobre, nel corso della decima puntata del Grande Fratello, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, farà il suo ingresso nella Casa Federica Petagna, tra le protagoniste dell’edizione autunnale di Temptation Island. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, la giovane napoletana avrebbe già messo gli occhi su Javier Martinez, anche se al momento, dopo la rottura con Alfonso D’Apice, sta frequentando l’ex tentatore Stefano Tediosi.

"Nel video di presentazione Federica ha detto che c'è un inquilino che le potrebbe interessare", ha rivelato l’esperto di gossip, che poi ha aggiunto: “Lei sta frequentando il single Stefano ma non durerà, anche perché ha le idee chiare su chi puntare, Javier. Ne vedremo delle belle, e non vi dico se in futuro dovesse entrare anche Alfonso”.

Federica Petagna svela perché ha lasciato Alfonso D'Apice

“Al falò ero felice di rivederlo. Poi tornati in camera le cose sono cambiate. Lui ha iniziato ad essere geloso, mi ha detto che non avrei potuto rivedere le amiche del programma se ci fosse stato anche Stefano e mi rinfacciava le cose. Mi ha detto di buttare tutti i regali ricevuti nel programma. Da quel momento ho capito che le cose non erano cambiate con lui. Tornati a casa io sono stata dai miei genitori, ho deciso di prendermi una pausa. Se adesso frequento Stefano il tentatore? Sì. Però voglio dirti che non è lui il motivo della rottura. A prescindere da Stefano le cose con Alfonso sarebbero finite. Ora mi voglio vivere questo bel rapporto”.