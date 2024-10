Cresce l’attesa in vista della nuova puntata del Grande Fratello che andrà in onda questa sera, durante la quale Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato rientreranno nella Casa, e il resto dei concorrenti scoprirà della loro finta eliminazione e di quanto accaduto tra loro al Gran Hermano.

Javier Martinez scoprirà che l’ex velina si è data alla “pazza gioia” con il modello milanese (e che non ha avvertito minimamente la sua mancanza). Nelle ultime ore, il pallavolista argentino ha vissuto un momento complicato, ed Enzo Paolo Turchi ha cercato di confortarlo, mettendolo anche in guardia in vista di un possibile confronto con Shaila. Il coreografo ha spiegato a Javier che la ballerina napoletana proverà sicuramente a ripulirsi l’immagine, e che lui dovrà valutare con estrema attenzione cosa dire.

“In questo momento lei non ha fatto assolutamente una bella figura per quello che è successo. Quindi te lo dico io cosa succederà. Lei deve recuperare. Farebbe qualsiasi cosa. Pensa a quando ti ha lasciato lì dentro e ti ha detto quelle cose, dopo che per giorni ti diceva che ti voleva e che eri quello giusto. Tu non dimenticare mai il perché delle cose. Poi valuta tu, è chiaro che devi decidere. Però ricordati che lei se chiede un confronto è per un motivo. E il motivo è recuperare non tanto te, ma la sua figura. Lo chiederà per recuperare lei e la sua immagine. Tu quando te le troverai davanti dovrai capire. Tu già stanotte devi pensare bene a come comportarti. Perché domani in diretta dovrai valutare bene durante il confronto che lei avrà chiesto”.