Dopo circa una settimana, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno lasciato la Casa del Gran Hermano per far ritorno in quella del Grande Fratello. Durante la decima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda questa sera su Canale 5, sarà svelata agli inquilini italiani tutta la verità sulla loro finta eliminazione e su quanto accaduto tra l’ex velina e il modello milanese su suolo spagnolo.

Intanto, Maica Benedicto, che in Italia ha trascorso solo due giorni, ha consegnato a Shaila un regalo da recapitare a Tommaso Franchi e un messaggio da riportare a quest’ultimo e a tutti gli altri concorrenti.

Maica Benedicto invia un messaggio a Tommaso Franchi

“Se voglio mandare un messaggio a lui tramite loro? Certo che sì, voglio mandare un messaggio a tutti i miei compagni dato che non ho potuto salutarli. Mi hanno aperto le porte di casa loro e trattata come una di famiglia fin dall’inizio, in particolare Tommaso. Lui ha reso la mia permanenza lì molto più piacevole. Mi sono adattata bene e le notti in cui non riuscivo a dormire lui, che aveva il letto accanto al mio, mi ha aiutata molto”.

La gieffina spagnola ha poi proseguito: “Non so se il ruolo di Tommaso nella mia vita è stato quello di sbloccarmi, ma c’è riuscito e mi ha fatto capire che in soli due giorni si può entrare in connessione con una persona. C’era un’energia fra noi che non vedevo da tanto tempo”.