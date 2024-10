Questa sera, lunedì 28 ottobre, andrà in onda su Canale 5 la decima puntata del Grande Fratello, senza dubbio quella più attesa dell’attuale edizione. Dal rientro di Shaila Gatta e quello di Lorenzo Spolverato, che saranno protagonisti della resa dei conti con Javier Martinez e Helena Prestes, all’ingresso di una nuova concorrente. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Questa sera non ci sarà nessuna eliminazione. I due concorrenti più votati saranno immuni. Al televoto sono finiti ben sei inquilini: chi tra Luca Giglioli, Helena Prestes, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi sarà salvo dal rischio di eliminazione la prossima settimana? Secondo il sondaggio di ForumFree, per il momento l’ex cantante dei Gazosa è la più votata con il 29,72%. Seguono Helena con il 27,46%, Iago con il 22,54%, Mariavittoria con il 7,98%, Giglio con il 7,68% e Amanda con il 4,63%.

Questa sera assisteremo finalmente al ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa dopo una settimana di permanenza al Gran Hermano, dove l’ex velina e il modello milanese si sono abbandonati alla passione. Gli autori li metteranno di fronte a Javier Martinez e Helena Prestes, e si preannunciano non poche scintille.

Confermato anche l’ingresso di Federica Petagna, ex volto dell’ultima edizione di Temptation Island, che questa sera varcherà la porta rossa dopo aver chiuso la sua relazione con l’ormai ex fidanzato Alfonso D’Apice. La 20enne partenopea ha inoltre una storia con il tentatore Stefano, circostanza che potrebbe indurre Alfonso Signorini a cavalcare nuovamente la dinamica del triangolo amoroso come ha fatto nella passata edizione del GF con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.